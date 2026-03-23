В дом американки влетел осколок метеорита и пробил крышу, пишет Daily Mail.

В Хьюстоне хозяйка дома Шерри Джеймс рассказала, что камень осколок пробил крышу, после чего отскочил от пола, ударился о потолок и упал на кровать ее дочери. В момент инцидента в комнате никого не было.

На вызов прибыли сотрудники пожарной службы. По словам капитана Тайлера Эллингема, первоначально рассматривалась версия о падении предмета с самолета, однако позже специалисты пришли к выводу, что речь может идти о фрагменте метеорита.

Позднее представители NASA подтвердили, что в тот день в небе над регионом наблюдался метеор. По данным агентства, объект был виден на высоте около 79 км и двигался со скоростью порядка 56 тысяч км/ч. Он разрушился в атмосфере на высоте около 47 км, создав ударную волну, которую жители восприняли как громкий взрыв.

По оценкам NASA, исходный объект мог иметь диаметр около одного метра и весить до одной тонны. После разрушения в атмосфере его фрагменты могли достичь поверхности Земли.

Ранее на астероиде Рюгу нашли соединения, необходимые для зарождения жизни.