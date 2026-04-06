Осведомленность россиян об искусственном интеллекте достигла 94%

Уровень осведомленности россиян об искусственном интеллекте достиг 94% против 81% в 2021 году. Об этом в ходе круглого стола с дискуссионным клубом «Доверительные коммуникации» заявил директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель набсовета платформы «Неравнодушный человек» Константин Абрамов.

По его словам, доля тех, кто может объяснить работу технологий также выросла — с 36% до 50%.

Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенного 13–15 декабря среди 3239 россиян старше 18 лет, 52% россиян скорее доверяют ИИ, а 63% использовали технологии в повседневной жизни за последний год. При этом об интересе к развитию искусственного интеллекта заявили 92% респондентов.

«Технологии ИИ за несколько лет прошли путь от футурологии до повседневной практики. Мы видим устойчивый рост как интереса, так и доверия со стороны пользователей», — отметил Абрамов.

Наиболее активно ИИ применяется для поиска информации: 31% используют нейросети для получения ответов, столько же — голосовых ассистентов, 21% — чат-боты, 14% создают контент. Причинами доверия пользователи назвали повышение эффективности (33%) и упрощение задач (32–33%). Среди опасений — риск ошибок (28%) и использование технологий в мошеннических целях.

Аналитический обзор Brand Analytics зафиксировал трансформацию медиапотребления. Так, до 60% поисковых запросов завершаются без перехода на сайты, а потери новостных ресурсов от «нулевых кликов» достигли 30–35%. При этом директор по стратегии Brand Analytics Василий Черный подчеркнул рост качества оставшегося трафика.

Участники отметили смещение конкуренции от привлечения трафика к присутствию в ответах ИИ-систем. По их мнению, развитие ИИ-агентов усиливает давление на традиционные источники трафика и рекламные модели, формируя новую конкурентную среду.

При этом эксперты отмечают, что конкурентные преимущества медиа сохраняются, прежде всего за счет доверия, экспертизы и редакционной ответственности.