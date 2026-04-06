Врач назвал главные причины нарушений сна

Сомнолог Ковальзон: апноэ может стать причиной нарушений сна
В большинстве случаев люди сталкиваются с нарушениями сна из-за заболеваний, в числе которых апноэ. Об этом в разговоре с НСН предупредил сомнолог Владимир Ковальзон.

Эксперт объяснил, что главными причинами проблем с качеством сна становятся стресс и тяжелые заболевания, такие как бруксизм, апноэ и храп.

«Вместе с тем большинство жалоб — мнимые: сон на самом деле не нарушен, а ощущения чисто психологические. Такие вещи не основаны на объективном исследовании», — рассказал эксперт.

По его словам, обращаться за помощью к специалисту при храпе необходимо людям с избыточным весом, короткой шеей и вредными привычками. При этом он отметил, что в России нет официальных врачей-сомнологов, поэтому записываться на прием нужно в платные клиники.

Врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева до этого предупреждала, что сон при включенном свете может стать причиной набора веса и развития сахарного диабета второго типа. По ее словам, на фоне плохого отдыха ночью люди сталкиваются со стрессом и сменой баланса гормонов грелина и лептина, отвечающих за насыщение и голод.

