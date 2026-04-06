Российские нефтяники взяли серебро турнира по быстрым шахматам

В чемпионате Корпоративной лиги по быстрым шахматам сразятся 33 участника
Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press

Команда «Роснефти» успешно стартовала в новом сезоне чемпионата Корпоративной лиги по быстрым шахматам и блицу среди сильнейших команд страны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что по итогам первого турнира нового сезона сборная «Роснефти» заняла второе место в командном зачете.

В компании отметили, что данный результат продолжил успехи прошлого года, когда шахматисты компании стали серебряными медалистами финала Кубка Лиги. В личном первенстве представители «Роснефти» также вошли в число лидеров турнирной таблицы.

Сообщается, что заявки для участия в новом сезоне Корпоративной лиги по быстрым шахматам и блицу подали 33 шахматиста из ведущих компаний России.

 
