Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

«Единая Россия» поможет ликвидировать последствия ЧС в Дагестане

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал поручение усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

В свою очередь, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что добровольцы «Единой России» работают в регионе с самого начала подтоплений.

По его словам, партийные отделения передают в республику воду и гуманитарные грузы.

Кроме того, «Единая Россия» открыла в дагестанском селе Адильотар координационный центр, который занимается оперативным приемом и обработкой обращений от жителей населенных пунктов, попавших в зону подтопления.

Сообщается, что секретарь регионального отделения партии и глава республики Сергей Меликов держит ситуацию под личным контролем.

Ранее «Единая Россия» развернула в республике оперативный штаб для координации помощи пострадавшим от ЧС.

Также в политической силе сообщили, что окружной отчетно-программный форум «Единой России», запланированный на 8 апреля в СКФО, перенесен.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
