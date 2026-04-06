«Единая Россия» поможет ликвидировать последствия ЧС в Дагестане

Медведев поручил «Единой России» направить силы для помощи людям в Дагестане

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал поручение усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

В свою очередь, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что добровольцы «Единой России» работают в регионе с самого начала подтоплений.

По его словам, партийные отделения передают в республику воду и гуманитарные грузы.

Кроме того, «Единая Россия» открыла в дагестанском селе Адильотар координационный центр, который занимается оперативным приемом и обработкой обращений от жителей населенных пунктов, попавших в зону подтопления.

Сообщается, что секретарь регионального отделения партии и глава республики Сергей Меликов держит ситуацию под личным контролем.

Ранее «Единая Россия» развернула в республике оперативный штаб для координации помощи пострадавшим от ЧС.

Также в политической силе сообщили, что окружной отчетно-программный форум «Единой России», запланированный на 8 апреля в СКФО, перенесен.