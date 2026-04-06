Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог раскрыл, как цвета влияют на эмоциональное состояние

StudioPortoSabbia/Shutterstock/FOTODOM

Специалист Московской службы психологической помощи населению Александр Овчинников рассказал РИАМО, как цветовая гамма в одежде и аксессуарах влияет на психоэмоциональное состояние. По его словам, желтые оттенки действуют бодряще, подобно кофе, синие помогают сосредоточиться, а зеленые возвращают ощущение спокойствия.

«Если по утрам трудно просыпаться, а мысли ворочаются с трудом — нужен дофамин. Желтый цвет работает как вспышка света: он будит нервную систему. Добавьте к образу желтый шарф, брошь или сумку — это может стать тем самым «солнцем», которое поведет вас за собой», — сказал Овчинников.

Зеленые оттенки наиболее комфортны для глаз, поскольку ассоциируются с природой — травой, листьями, лесом. Они вызывают чувство спокойствия и обновления, продолжил он.

Синий цвет, по мнению психолога, можно назвать интеллектуалом среди цветов, поскольку он помогает остудить эмоции, снизить внутреннее давление и настроиться на рациональный лад. Небесно-голубой дарит ощущение полета и свободы, а розовый и персиковый — оттенки нежности к себе. Они повышают уровень окситоцина (гормона привязанности) и смягчают внутреннего критика, добавил эксперт.

Специалисты Пермского Политеха до этого рассказали «Газете.Ru», как солнце влияет на настроение, гормональный фон и психическое здоровье человека. По их словам, летнее чувство счастья — не просто совпадение, а результат сложной работы нейромедиаторов, гормонов и эволюционных механизмов.

Летом в организме под действием ультрафиолета усиливается выработка витамина D — вещества, которое работает как гормон. Он участвует в иммунной защите, регуляции обмена веществ и даже влияет на уровень половых гормонов, повышая репродуктивную активность, объяснили ученые.

Ранее россиянам рассказали, как создать дома подходящий для отдыха интерьер.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
