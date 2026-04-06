Психолог раскрыл, как цвета влияют на эмоциональное состояние

Специалист Московской службы психологической помощи населению Александр Овчинников рассказал РИАМО, как цветовая гамма в одежде и аксессуарах влияет на психоэмоциональное состояние. По его словам, желтые оттенки действуют бодряще, подобно кофе, синие помогают сосредоточиться, а зеленые возвращают ощущение спокойствия.

«Если по утрам трудно просыпаться, а мысли ворочаются с трудом — нужен дофамин. Желтый цвет работает как вспышка света: он будит нервную систему. Добавьте к образу желтый шарф, брошь или сумку — это может стать тем самым «солнцем», которое поведет вас за собой», — сказал Овчинников.

Зеленые оттенки наиболее комфортны для глаз, поскольку ассоциируются с природой — травой, листьями, лесом. Они вызывают чувство спокойствия и обновления, продолжил он.

Синий цвет, по мнению психолога, можно назвать интеллектуалом среди цветов, поскольку он помогает остудить эмоции, снизить внутреннее давление и настроиться на рациональный лад. Небесно-голубой дарит ощущение полета и свободы, а розовый и персиковый — оттенки нежности к себе. Они повышают уровень окситоцина (гормона привязанности) и смягчают внутреннего критика, добавил эксперт.

Специалисты Пермского Политеха до этого рассказали «Газете.Ru», как солнце влияет на настроение, гормональный фон и психическое здоровье человека. По их словам, летнее чувство счастья — не просто совпадение, а результат сложной работы нейромедиаторов, гормонов и эволюционных механизмов.

Летом в организме под действием ультрафиолета усиливается выработка витамина D — вещества, которое работает как гормон. Он участвует в иммунной защите, регуляции обмена веществ и даже влияет на уровень половых гормонов, повышая репродуктивную активность, объяснили ученые.

