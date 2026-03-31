Захватившие торгпредство РФ в Амстердаме сквоттеры заплатят €2,3 тысячи

Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства РФ за 6 недель
Суд в Амстердаме обязал незаконно занявших здание торгпредства России сквоттеров въехать в течение шести недель и оплатить судебные издержки в размере €2,3 тысячи. Решение опубликовано на сайте окружного суда столицы Нидерландов.

В постановлении говорится, что нахождение посторонних лиц в здании торгового представительства РФ не допускается договором долгосрочной аренды, который был предъявлен на суде.

Российская сторона пояснила, что планирует использовать арендуемое здание для размещения сотрудников, вовлеченных в работу дипломатического представительства РФ в Нидерландах. В постановлении особо подчеркивается, что санкции Европейского союза не препятствует проживанию дипломатов в стране.

«Дальнейшее пребывание сквоттеров в здании препятствует его использованию по назначению и осуществлению функций дипломатической миссии. Доводы ответчиков о риске длительного простоя объекта после выселения являются недостаточно убедительными», — постановил суд.

Ответчиков, которые не явились на заседание лично, предупредили о риске задействования полиции для силового выдворения из здания, если они не выполнят установленные судом требования в добровольном порядке.

Здание торгпредства пустовало с 2023 года. В начале нынешнего года стало известно, что его заселили сквоттеры. О положительном решении суда представительство сообщило еще в середине марта.

Ранее суд отказался выселять сквоттеров из дома создателя «Яндекса» в Амстердаме.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

