В Липецке мужчина из ревности переломал жене ребра

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком избиении сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ Липецкой области.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Пьяный обвиняемый поссорился с женой на почве ревности, набросился на нее с кулаками. Он жестоко избил женщину и переломал ей ребра. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными ушибами и черепно-мозговой травмой.

Спасти ее не смогли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый признал вину. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Алтайском крае мужчина кочергой забил жену из-за отказа готовить ужин. Спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования направлены в суд, фигуранту грозит длительный срок заключения.

