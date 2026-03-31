Россиянка потребовала у туроператора 300 тысяч из-за некрасивого вида из номера отеля

Shutterstock

Туристка требовала с туроператора более 300 тыс. рублей за «недостаточно красивый» вид на море из номера. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

В июле прошлого года женщна через турагента забронировала тур за 197 тыс. рублей на двоих. Она оплатила двухместный номер категории StdRoom SeaSideView в отеле «ультра все включено», а также авиаперелет чартерным рейсом и трансфер.

По прибытии туристов поселили в номер LandView (DBL), а спустя два дня после жалобы переселили в SeaSideView. Суд изучил фото и видео и установил, что из первого номера с балкона открывался боковой вид на море, а значит туроператор выполнил условия бронирования.

Нарушений договора суд не усмотрел и отклонил требования о возмещении 10 тыс. рублей убытков, 10 тыс. рублей морального вреда, неустойке в 197 400 рублей и 50% штрафа.

Ранее разочарованный отдыхом на Мальдивах турист потребовал у туроператора более 1 млн рублей.

 
