В Омске трое мужчин выбили дверь в квартиру инвалида ради наушников и телефона

В Омске трое мужчин ограбили инвалида, ворвавшись к нему в квартиру

В Омске полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в избиении и ограблении 50-летнего инвалида, злоумышленники выбили дверь в его квартиру и украли наушники и телефон. Об этом сообщает УМВД по Омской области.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице 1-й Автомобильной. Трое неизвестных выбили входную дверь, ворвались в квартиру и избили хозяина. Сбережений у мужчины не оказалось, тогда нападавшие забрали мобильный телефон и беспроводные наушники и скрылись.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы и сумел запомнить приметы злоумышленников. Оперативники установили личности подозреваемых и задержали их неподалеку во время распития спиртного. Задержанными оказались местные жители 36, 40 и 46 лет, ранее неоднократно судимые. Телефон они успели сдать в ломбард, деньги потратили на алкоголь. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

