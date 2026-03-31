Молодые люди избили мужчину в центре Петербурга и довели его до реанимации

В Санкт-Петербурге мужчина попал в реанимацию после уличного избиения, сообщает 78.ru.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел во дворе на Лиговском проспекте. Судя по записи, первой на мужчину напала его спутница.

Девушка успела несколько раз ударить его по голове, прежде чем к ней присоединились молодые люди. Они стали свидетелями конфликта и окружили пострадавшего. Хулиганы наносили ему удары руками и ногами, пока он не упал, сильно ударившись головой об асфальт.

Избитого петербуржца обнаружила в квартире на улице Маршала Тухачевского его подруга. Она забеспокилась и вызвала мастера, чтобы выломать дверь.

В тот момент мужчина лежал в ванной с разбитым лицом и тяжелыми травмами. Его доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и кровоизлияние.

Сейчас потерпевший находится в реанимации в критическом состоянии. Полиция разыскивает участников потасовки и выясняет причины конфликта.

