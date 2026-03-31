Психолог назвал признаки игрового расстройства

Всемирная организация здравоохранения включила игровое расстройство в Международную классификацию болезней. На такую зависимость от компьютерных игр указывают три фактора, которые одновременно проявляются у человека на протяжении одного года. Об этом aif.ru рассказал психолог Олег Захарченко.

По словам специалиста, об игровом расстройстве говорит полная потеря контроля над собой. Зависимый человек не способен самостоятельно нажать на паузу и остановить игру.

Такое поведение сопровождается тем, что геймер начинает делать виртуальную вселенную главным приоритетом в своей жизни, теряя интерес к другим занятиям. Помимо этого, человек продолжает играть, несмотря на очевидные проблемы с работой, учебой и здоровьем на фоне этой зависимости.

Психолог добавил, что тревожными звоночками также будут ложь о количестве часов, проведенных за компьютером, пропуск приемов пищи, пренебрежение гигиеной, проблемы со сном и отказ от социальной жизни. Особенно уязвимы к такой зависимости бывают подростки.

