Британские критики дали Гарифуллиной высокие оценки за партию Джильды в «Риголетто»

Российская сопрано Аида Гарифуллина, исполняющая партию Джильды оперы «Риголетто» Джузеппе Верди в постановке режиссtра Оливера Мирса, получила высокие оценки ведущих британских изданий. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что показ оперы продолжается в лондонском Королевском театре Ковент-Гарден. Гарифуллина выступит в партии Джильды 1, 4 и 8 апреля.

Как отметил Клайв Пейджет из The Guardian, певица убедительно и элегантно исполняет роль Джильды. Также он высоко оценил арию Caro nome из первого акта.

«Благодаря своему мягкому сопрано и элегантной фразировке Caro nome становится чем-то большим, чем просто демонстрацией колоратурного пения», — написал Пейджет.

В свою очередь, музыкальный портал Bachtrack привел мнение Доминика Лоу. По его словам, Гарифуллина исполнила арию Caro nome «с похвальной колоратурой и жемчужным тембром».

Он также отметил эмоциональную глубину исполнения.

«От первого яркого приступа любви до травмы, которую она переживает во втором акте — качаясь, уткнувшись головой в руки, переживая воспоминания, — и затем того ужасного момента самоосознания, когда она решительно делает шаг вперед, чтобы умереть за человека, считая, она недостойна своей жертвы, Гарифуллина провела нас через весь спектр эмоций», — написал Лоу.

В The Telegraph также отметили «потрясающий вокальный талант» певицы в арии Caro nome. По мнению автора газеты Николаса Кеньона, у Гарифуллиной более полный голос, чем у многих Джильд.

«Прекрасная фразировка, она невинна, но при этом совершенно убедительна в роли одержимой любовью к недостойному герцогу», — добавил он.

Рецензенты положительно оценили все трио солистов — помимо Гарифуллиной, румынского баритона Джорджа Петена (Риголетто) и перуанского тенора Ивана Айона Риваса (Герцог). Главным героем постановки назвали 78-летнего дирижера сэра Марка Элдера, впервые вставшего за пульт Ковент-Гардена ровно 50 лет назад — также в опере «Риголетто».