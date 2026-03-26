Пожарные спасли собаку, провалившуюся в 12-метровую пещеру

В США собака провалилась в 12-метровую пещеру и была спасена пожарными
Jessamine County Fire District

В США спасатели провели необычную операцию, чтобы вытащить собаку, застрявшую на глубине около 12 метров. Инцидент произошел в штате Кентукки и потребовал от пожарных навыков спелеологии, пишет UPI.

Cообщение о животном, оказавшемся в ловушке на глубине 12 метров, поступило в пожарную службу округа Джессамин. По данным спасателей, собака провалилась в узкий вход пещеры на туристическом маршруте.

Чтобы добраться до животного, один из пожарных спустился внутрь по веревочной системе через вертикальный проход. После этого спасателя вместе с собакой подняли на поверхность с помощью специального снаряжения. Операция прошла успешно.

По информации службы, животное не получило травм, и никто из спасателей также не пострадал.

