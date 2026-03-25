Российский косметолог сожгла пациентке лицо

В Бурятии косметолог сожгла пациентке лицо
Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии»

В Бурятии косметолог во время процедуры сожгла пациентке лицо. Об этом сообщает «Информ Полис».

Инцидент произошел еще в начале 2024 года. Женщина обратилась к специалисту для выравнивания тона кожи и врач порекомендовала процедуру фототерапии, не собрав анамнез. При этом во время манипуляций она использовала неверные параметры. В результате у пациентки усилилась пигментация, на лице появились темные пятна и корочки — у нее возник ожог.

Впоследствии выяснилось, что процедура была ей противопоказана из-за проблем со щитовидной железой. Сама косметолог назвала реакцию индивидуальной нормой.

Суд рассмотрел иск пострадавшей почти девять месяцев и 5 марта удовлетворил требования женщины частично, взыскав со специалиста 100 тысяч рублей. Отмечается, что истец потратила 80 тысяч.

Ранее россиянке повредили нерв в косметологической клинике и сожгли кожу.

 
