Российский косметолог сожгла пациентке лицо

В Бурятии косметолог во время процедуры сожгла пациентке лицо. Об этом сообщает «Информ Полис».

Инцидент произошел еще в начале 2024 года. Женщина обратилась к специалисту для выравнивания тона кожи и врач порекомендовала процедуру фототерапии, не собрав анамнез. При этом во время манипуляций она использовала неверные параметры. В результате у пациентки усилилась пигментация, на лице появились темные пятна и корочки — у нее возник ожог.

Впоследствии выяснилось, что процедура была ей противопоказана из-за проблем со щитовидной железой. Сама косметолог назвала реакцию индивидуальной нормой.

Суд рассмотрел иск пострадавшей почти девять месяцев и 5 марта удовлетворил требования женщины частично, взыскав со специалиста 100 тысяч рублей. Отмечается, что истец потратила 80 тысяч.

