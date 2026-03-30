Российские врачи удалили мужчине гигантскую опухоль мозга

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Новосибирске врачи удалили мужчине гигантскую опухоль мозга
НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России/VK

В Новосибирске врачи удалили 35-летнему пациенту гигантскую опухоль головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба НМИЦ имени Мешалкина Минздрава России.

В ноябре прошлого года у мужчины появилась слабость в правой руке и затруднения речи — МРТ выявила у него менингиому диаметром более восьми сантиметров в левом полушарии мозга. К концу года рука практически перестала работать, ходьба давалась пациенту с трудом.

Уже в январе, когда мужчина готовился к плановой операции, у него выявили тромбоэмболию легочной артерии. Из-за высокого риска осложнений в нейрохирургическом лечении ему отказали.

Тем временем его симптомы нарастали — появились эпилептические приступы с потерей сознания и судорогами. Семья обращалась в разные клиники, но согласилась принять пациента только НМИЦ Мешалкина, где одновременно занимаются нейрохирургией и лечением тромбоэмболии.

«Когда его привезли, он уже был наполовину парализован, приступы стали ежедневными. Ждать было нельзя», — рассказал нейрохирург.

Консилиум с кардиологами и кардиохирургами решил, что пациенту можно провести операцию. Его доставили в Новосибирск в сопровождении врачей, а на второй день после поступления прооперировали.

Пятичасовая операция прошла успешно. Опухоль удалили полностью. Уже на следующий день появились движения в руке, через две недели пациент снова стал сам ходить. У него восстановились речь и движения, приступы исчезли.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
