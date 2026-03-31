Решения для безопасности детей в сети предложат на Российском форуме по управлению интернетом

На Российский форум по управлению интернетом подали более 700 заявок

Темы 16-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2026) отражают актуальную повестку общества как в цифровой, так и в офлайн-среде. Об этом заявил глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Сообщается, что регистрация на форум завершится 3 апреля, на участие в мероприятии уже подано более 700 заявок. Мероприятие пройдет 7-8 апреля в Москве в гибридном формате.

Генеральным партнером форума выступает Технический центр Интернет, стратегическим — РосНИИРОС, партнером — Рунити. Официальный медиапартнер — медиахолдинг Rambler&Co.

В течение двух дней запланировано проведение девяти тематических секций, посвященных вопросам международного сотрудничества в построении информационного общества, применению искусственного интеллекта, безопасности детей в сети, сохранению культурного кода и языкового многообразия, а также цифровой трансформации здравоохранения.

Рабочую программу откроет пленарная сессия «ВВУИО+20: четверть века в построении информационного общества. От слова к делу?», участники которой обсудят принципы современного международного взаимодействия в сфере цифрового развития и перспективы диалога в условиях меняющегося глобального контекста.

По словам Воробьева, в центре внимания форума на этот раз будут вопросы использования искусственного интеллекта, безопасности детей в сети, цифровой трансформации здравоохранения, а также развития национальных языков в сети.

«Темы форума отражают то, чем сегодня живет общество — как в цифровой, так и в реальной среде. Эти вопросы волнуют даже тех, кто далек от интернета. Площадка объединяет экспертов, практиков, представителей государства и бизнеса, формирующих цифровое будущее», — отметил Воробьев.

В рамках форума состоится церемония вручения награды «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti), учрежденной в 2010 году Координационным центром доменов .RU/.РФ.

Кроме того, в рамках форума будут представлены тезисы молодых специалистов, отражающие их взгляд на ключевые темы дискуссий.

Также запланирована презентация сборника экспертных статей «Интернет сегодня и завтра — 2026», подготовленного Координационным центром совместно с Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации.