Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Женщину отправили в тюрьму из-за сообщений, подделанных с помощью ИИ ее бывшим парнем

В США женщина попала в тюрьму из-за доказательств ее вины, сфабрикованных ИИ
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американка дважды попадала в тюрьму из-за сообщений, подделанных ее экс-партнером с помощью ИИ. Об этом сообщает ABC.

В ноябре 2024 года 57-летнюю медсестру Мелиссу Маллин Симс из Флориды обвинил в побоях ее бывший бойфренд. Это произошло после бурного разрыва пары и вызова полиции — Симс утверждала, что экс-партнер разгромил ее квартиру, обокрал и отказался уходить.

«Когда я наконец позвонила в полицию, сообщив о краже моих кредитных карт, он все перевернул с ног на голову и обвинил меня в домашнем насилии», — вспоминает Мелисса.

В результате она оказалась в тюрьме округа Коллиер и провела там ночь, а суд запретил ей приближаться к «жертве».

Затем последовал второй арест, так как в Рождество бывший парень Симс позвонил в полицию, заявив, что она появилась рядом с ним на теннисном корте и якобы обозвала его «придурком».

Также мужчина, по словам Мелиссы, сфабриковал текстовое сообщение, которое стало доказательством ее вины. Оно гласило: «Ха-ха, ты придурок! Копы не арестуют женщину на Рождество, но хорошая попытка, ты кусок дерьма».

Женщина провела вторую ночь за решеткой, а затем потеряла не менее $100 тыс., лишившись из-за ложных обвинений работы и подработки.

«Вместо того чтобы защитить жертву домашнего насилия и финансового мошенничества, система помогла моему обидчику сделать меня обвиняемой», — жалуется американка.

Лишь в декабре 2025 года она была оправдана по обвинению в нанесении побоев. Сейчас Симс добивается принятия во Флориде «Закона Мелиссы», который должен предотвратить «неправомерное использование цифровых и созданных с помощью ИИ доказательств».

Ранее США ввели запрет на создание ИИ-порнодипфейков реальных людей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27637345_rnd_3",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+