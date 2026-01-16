Женщину отправили в тюрьму из-за сообщений, подделанных с помощью ИИ ее бывшим парнем

В США женщина попала в тюрьму из-за доказательств ее вины, сфабрикованных ИИ

Американка дважды попадала в тюрьму из-за сообщений, подделанных ее экс-партнером с помощью ИИ. Об этом сообщает ABC.

В ноябре 2024 года 57-летнюю медсестру Мелиссу Маллин Симс из Флориды обвинил в побоях ее бывший бойфренд. Это произошло после бурного разрыва пары и вызова полиции — Симс утверждала, что экс-партнер разгромил ее квартиру, обокрал и отказался уходить.

«Когда я наконец позвонила в полицию, сообщив о краже моих кредитных карт, он все перевернул с ног на голову и обвинил меня в домашнем насилии», — вспоминает Мелисса.

В результате она оказалась в тюрьме округа Коллиер и провела там ночь, а суд запретил ей приближаться к «жертве».

Затем последовал второй арест, так как в Рождество бывший парень Симс позвонил в полицию, заявив, что она появилась рядом с ним на теннисном корте и якобы обозвала его «придурком».

Также мужчина, по словам Мелиссы, сфабриковал текстовое сообщение, которое стало доказательством ее вины. Оно гласило: «Ха-ха, ты придурок! Копы не арестуют женщину на Рождество, но хорошая попытка, ты кусок дерьма».

Женщина провела вторую ночь за решеткой, а затем потеряла не менее $100 тыс., лишившись из-за ложных обвинений работы и подработки.

«Вместо того чтобы защитить жертву домашнего насилия и финансового мошенничества, система помогла моему обидчику сделать меня обвиняемой», — жалуется американка.

Лишь в декабре 2025 года она была оправдана по обвинению в нанесении побоев. Сейчас Симс добивается принятия во Флориде «Закона Мелиссы», который должен предотвратить «неправомерное использование цифровых и созданных с помощью ИИ доказательств».

Ранее США ввели запрет на создание ИИ-порнодипфейков реальных людей.