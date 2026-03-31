Коммерческие данные о людях в США свободно покупаются и продаются, именно поэтому Россия и ужесточила правила для иностранных исследовательских структур, заявил член ОП РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк, комментируя информацию о том, что федеральное бюро расследований США возобновило закупку массивов данных и истории перемещений американских граждан для нужд федеральных расследований.

«Сегодня их берет ФБР, завтра – крупная рекламная сеть, а послезавтра тот же украинский колл-центр через подставную фирму. Именно поэтому Россия и ужесточила правила для иностранных исследовательских структур и логично движется к тому, чтобы аналогично ограничить зарубежные рекламные компании», — сказал он.

Также член Общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов отметил, что дискуссия в США относится к информационному суверенитету и безопасности данных граждан.

«Когда значительная часть информации аккумулируется и обрабатывается за пределами страны, государство теряет возможность полноценно контролировать ее использование. Именно поэтому Россия и начала последовательно ограничивать присутствие иностранных исследовательских организаций», — сказал он.