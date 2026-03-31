Россияне смогут больше узнать о Ленинградском рок-клубе

«Лента.ру» запустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба
Валентин Барановский/Lenta.Ru

«Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустила спецпроект в честь 45-летия Ленинградского рок-клуба (ЛРК), сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

ЛРК является первым в СССР официально признанным сообществом рок-музыкантов. Первый концерт объединения с участием групп «Мифы», «Пикник», «Россияне» и «Зеркало» прошел 7 марта 1981 года.

В спецпроекте «Ленты.ру» собраны архивные свидетельства и живые голоса участников движения. Также читатели смогут узнать о том, как формировался репертуар ЛРК, как менялось отношение властей к альтернативной музыке и какие ограничения накладывались цензурой.

Кроме того, в спецпроекте есть материалы на менее популярные темы, которые редко обсуждали публично. Например, один из текстов цитирует солиста группы «АукцЫон» Олега Гаркушу, который утверждает, что Ленинградский рок-клуб в 1980‑х инициировали сотрудники КГБ и рассматривали как площадку для наблюдения за молодежью и изучения рок-среды.

 
