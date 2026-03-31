Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт объяснил, как защититься от сталкинга

Киберэксперт Кокунцыков: 80% случаев сталкинга начинаются с изучения соцсетей
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Порядка 80% случаев сталкинга начинаются с изучения открытых данных жертвы. Об этом в беседе с РИАМО сообщил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Человек изучает профиль, анализирует привычки, находит слабые места. Дальше — наблюдение, навязчивые сообщения, попытки физического контакта. И здесь важно понимать: цифровая неосторожность напрямую переходит в офлайн-риски», — предупредил эксперт.

Он также отметил, что раньше сбор информации требовал навыков и продолжительного времени, однако сейчас многие процессы автоматизированы. По его словам, существуют сервисы, которые по одному фото находят место съемки, по нику — все аккаунты пользователя, а по номеру телефона — социальные связи. Более того, эти возможности кратно усилил искусственный интеллект.

Специалист призвал не забывать, что прозрачность в Сети — это уязвимость.

В конце марта лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил закрепить в законодательстве понятие «навязчивое преследование» и ввести за него административную ответственность.

Он заявил, что партия намерена направить письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разъяснить, какие меры поддержки сейчас оказывают жертвам преследования.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
