Эксперт объяснил, как защититься от сталкинга

Порядка 80% случаев сталкинга начинаются с изучения открытых данных жертвы. Об этом в беседе с РИАМО сообщил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Человек изучает профиль, анализирует привычки, находит слабые места. Дальше — наблюдение, навязчивые сообщения, попытки физического контакта. И здесь важно понимать: цифровая неосторожность напрямую переходит в офлайн-риски», — предупредил эксперт.

Он также отметил, что раньше сбор информации требовал навыков и продолжительного времени, однако сейчас многие процессы автоматизированы. По его словам, существуют сервисы, которые по одному фото находят место съемки, по нику — все аккаунты пользователя, а по номеру телефона — социальные связи. Более того, эти возможности кратно усилил искусственный интеллект.

Специалист призвал не забывать, что прозрачность в Сети — это уязвимость.

В конце марта лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил закрепить в законодательстве понятие «навязчивое преследование» и ввести за него административную ответственность.

Он заявил, что партия намерена направить письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разъяснить, какие меры поддержки сейчас оказывают жертвам преследования.

