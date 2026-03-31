В России будут наказывать за хакерские атаки на больницы

Закон о нарушении правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) позволит наказывать за хакерские атаки на больницы. Об этом в интервью Дума ТВ заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Таким образом он (хакер. — «Газета.Ru») берет в заложники не только сервер, но и пациентов, в том числе тех, кто оказался на операционном столе, под наркозом. А хирург не может получить результаты компьютерной томографии. Этот недочет мы устранили», — отметил парламентарий.

По его словам, теперь под вредом будет пониматься как копирование, так и изменение, уничтожение и блокирование информации.

Издание напоминает, что закон Госдума приняла в конце марта сразу во втором и третьем чтениях.

До этого ФСТЭК России сообщила, что по итогам 2025 года лишь 36% значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) смогли обеспечить минимальный уровень защиты от злоумышленников с базовыми возможностями.

Ранее российская критическая инфраструктура подверглась атакам хакеров-вымогателей Mythic Likho.

 
