Бойцам СВО на Донецком направлении передали спецтехнику

«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали бойцам 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения на Донецком направлении спецтехнику, сообщает РИА «Новости».

Военнослужащим передали снегоболотоходы, автомобиль «Буханка», комплекты бронезащиты, ноутбуки, телевизоры, планшеты, полноценные комплексы корсетной брони «Брониеж» и другое оборудование.

«Особая честь — самому передать нашим бойцам-Героям то, что им поможет в выполнении боевых задач. Важно лично общаться, чтобы понимать реальные условия и потребности», — рассказал руководитель проектов «Единой России», секретарь партийного совета по инновационному и технологическому развитию Илья Медведев.

Также руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин добавил, что поддержка бойцов влияет на эффективность выполнения боевых задач.

«Наша задача — своевременно обеспечивать бойцов всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач и скорейшего достижения Победы», — сказал он.