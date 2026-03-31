Партия «Новые люди» объявила о формировании корпуса наблюдателей на ЕДГ

Партия «Новые люди» начала формировать корпус наблюдателей на Единый день голосования (ЕДГ), заявил в рамках форума развития региональных команд «Новые векторы» в мастерской управления «Сенеж» лидер партии Алексей Нечаев.

Участники форума обсудили работу с обращениями жителей, развитие городских инициатив, а также подвели итоги работы федеральных и региональных проектов.

«Мы первыми из парламентских партий объявляем набор наблюдателей. Будем массово готовить наблюдателей по всей стране, чтобы выборы прошли честно и прозрачно», — сказал Нечаев.

Он добавил, что подать заявку на вступление в корпус наблюдателей можно на сайте партии.