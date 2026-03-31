Жителей Подмосковья пригласили на субботник в компании ИИ

В Московской области проходит месяц чистоты, а 25 апреля состоится Всероссийский субботник. Новшеством этого года станет участие в уборке особого помощника – к жителям присоединится искусственный интеллект, сообщает 360.ru.

Уборку территорий после зимы власти стараются «механизировать», привлекая больше техники, отметил глава региона Андрей Воробьев.

«Потому что только руками, на одном энтузиазме крайне сложно справиться с такой объемной задачей», — пояснил он».

Очистить от мусора в этом сезоне в Подмосковье планируется 25 тысяч дворовых и общественных пространств, 28 тыс. км дорог. Участие в этой работе примут сотрудники 80 организаций, которые предоставят 3,4 тысячи тракторов, самосвалов, погрузчиков и комбинированных дорожных машин.

Помогать будет и искусственный интеллект ― для удобства участников субботника он приступил к разработке 225 новых маршрутов для вакуумных машин, закупка которых ведется в этом году. После этого данные о маршрутах внесут в сервис «Яндекс. Вектор», который поможет оптимизировать их и проконтролирует работу спецтехники в реальном времени.

Отмечается также, что в области подготовили для субботника 635 территорий и 552 места выдачи инвентаря, планируется организовать полевые кухни. Жители могут присоединиться к уборке на добровольных началах или за деньги, оставив заявку в приложении «Яндекс Смена». Этот сервис уже опробовали в нескольких округах региона, в результате чего к уборке удалось привлечь порядка 500 человек, большинство из которых вышли на субботник за волонтерские часы.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья получать госуслуги помогает искусственный интеллект.