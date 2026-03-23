Назван способ смягчить детскую психотравму без посещения врача

BioPsy: спорт помогает излечиться от детских психотравм
Физическая активность может ослаблять последствия детских психологических травм, изменяя связи между ключевыми центрами мозга, отвечающими за эмоции и стресс. К такому выводу пришли ученые из Гейдельбергского университета имени Рупрехта и Карла. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Речь идет о людях, переживших в детстве насилие, эмоциональное пренебрежение или другие тяжелые события. Такие переживания нередко приводят к долговременным изменениям в работе мозга и повышают риск психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и биполярное расстройство.

Исследователи проанализировали данные 75 взрослых, которые пережили травмирующие события до 18 лет. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они изучили, как взаимодействуют области мозга, участвующие в регуляции эмоций и стрессовых реакций: миндалевидное тело, гиппокамп и передняя поясная кора.

Результаты показали, что уровень физической активности заметно влияет на связи между этими структурами. У людей с низкой физической активностью детские травмы были связаны с ослаблением нейронных связей между эмоциональными центрами мозга. Однако у тех, кто регулярно занимался физическими упражнениями, наблюдалась противоположная картина — связи между областями мозга становились сильнее.

Особенно выраженные изменения отмечались во взаимодействии между передней поясной корой и миндалевидным телом — структурами, которые играют ключевую роль в контроле эмоций и реакции на стресс. Физическая активность, по сути, меняла характер связи между травматическим опытом и работой этих нейронных сетей.

«Последствия психологических травм не обязательно являются неизменными. Регулярные физические нагрузки могут перестраивать нейронные связи мозга и повышать устойчивость человека к стрессу. При этом наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, которые занимались физической активностью от 150 до 390 минут в неделю», — заключили ученые.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!