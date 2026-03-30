Участие в акции «БумБатл» приняли 2,5 млн человек из всех регионов России

В Москве подвели итоги шестого сезона Всероссийской акции «БумБатл» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили организаторы проекта.

Участники собрали рекордные 392,8 тыс. тонн макулатуры. Впервые акция проводилась в круглогодичном формате, в ней приняли участие 2,5 млн человек из всех субъектов РФ.

«Сегодня мероприятия по сбору бумаги, картона и других отходов на переработку ни у кого не вызывают сомнений с точки зрения их правильности. Так было не всегда. Именно такими акциями, программами и мероприятиями мы меняем поведенческую модель и психологию людей по отношению к отходам. Отходы – это не враг, а доход и возможность получить новое сырье. А новое сырье в нашем мире – это новые продукты и новая экономика», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

За последние шесть лет в России введено в эксплуатацию 372 объекта обращения с ТКО, на 113 из которых осуществляется переработка. А в перспективе до 2030 года будет построено еще 408 комплексов.

Гендиректор «Национальных приоритетов» София Малявина подчеркнула, что разделять мусор и сдавать макулатуру нужно не в определенный период, а весь год.

«Поэтому мы решили запустить накопительную механику, и «БумБатл» перешел в круглогодичный формат. Это позволило вовлечь еще больше неравнодушных людей в заботу о природе. Совместными усилиями участникам удалось собрать рекордные 392 тыс. тонн макулатуры. Это почти 8 млн спасенных от вырубки деревьев», — сказала она.

Церемония награждения прошла в кластере «Ломоносов» в рамках всероссийского слета движения «Экосистема». В поддержку акции волонтеры движения организовали свыше 700 просветительских мероприятий.

Победителей определили в семи номинациях. В категории «Ретейл» лидером стал «Магнит» с результатом 308,5 тыс. тонн, в «Бизнесе» — ООО «Экология Т» (577,5 тонн), среди вузов — СПбГУ (63,3 тонны). Семья Матвея Кашубы из Амурской области собрала 45,8 тонны макулатуры.