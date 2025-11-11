На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В горах Тибета нашли самую старую в мире виноградную лозу

UPI: виноградная лоза из Тибета возрастом 416 лет признана старейшей в мире
Guinness World Records

В горах Тибета исследователи обнаружили дикий виноград, который стал самой старой живой лозой в мире, пишет UPI.

Возраст виноградной лозы, растущей в деревне Цзоба округа Цзоган, составил 416 лет. Растение было впервые обнаружено во время обследования древних деревьев в городе Чанду, после чего его тщательно изучили ученые из Исследовательской лаборатории науки о древесине Юго-Западного университета лесного хозяйства.

Используя анализ годичных колец и физические измерения, специалисты подтвердили возраст виноградной лозы. Она растет на высоте почти 2,5 км, достигает 8 метров в высоту и имеет диаметр 0,5 метра.

Лоза была официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса в сентябре 2025 года, закрепив за собой статус старейшей дикой живой виноградной лозы в мире.

Ранее мужчина с именем, состоящим из 2253 слов, попал в книгу рекордов Гиннеса.

