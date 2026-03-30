40 тысяч деревьев высадят в Луганской народной республике в рамках акции «Сад памяти»

В Луганской народной Рреспублике стартовали мероприятия в рамках седьмого сезона эколого-патриотической акции «Сад памяти», сообщили организаторы.

Первые сто берез и рябин высадили в Станично-Луганском муниципальном округе. В высадке приняли участие ветераны СВО, работники лесного хозяйства, представители органов власти, школьники, волонтеры и местные жители. Всего в этом году в ЛНР планируется высадить около 40 тысяч деревьев и кустарников, среди которых сосны, березы, рябины, туи, каштаны, липы, и другие виды.

Луганская Народная Республика присоединилась к масштабной эколого-патриотической инициативе в 2022 году. За это время в регионе высажено порядка 380 тысяч деревьев, проведено более 650 мероприятий, в них приняло участие около 8 тысяч человек.

Для ЛНР восстановление лесного фонда, в том числе и в рамках акции «Сад памяти», имеет особое значение. Согласно данным, обнародованным на прошлой неделе в «Белой книге», которую подготовило ФГБУ «ВНИИ Экология» при участии академиков Российской академии наук, в результате действий ВСУ в регионе уничтожено свыше 50 тыс. га лесов, более 105 тыс. га леса заминировано.

Акция «Сад памяти» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее акция «Сад памяти» прошла в Кабуле, где высадили аллею хвойных деревьев в память о жертвах ВОВ.