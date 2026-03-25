В столице Афганистана провели акцию «Сад памяти»

Русский дом в Кабуле

В Кабуле 25 марта прошла международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Инициатором выступил Русский дом в Кабуле совместно с Медицинским университетом Мораа. Это первая акция подобного формата, проведенная в общественном месте на территории Афганистана.

В посадке деревьев приняли участие преподаватели и студенты университета, представители Ассоциации выпускников вузов стран СНГ и местная молодежь. На территории учебного заведения заложили аллею памяти из хвойных деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что хвойные деревья, высаженные в Кабуле, символизируют преемственность поколений, уважение к истории и ответственность перед будущим.

«Высаженные в Кабуле деревья — это живые памятники, сохраняющие память о событиях войны вне зависимости от географии», — говорится в сообщении.

Акция прошла в память о Великой Отечественной войне и миллионах жертв, понесенных Советским Союзом.

Напомним, «Сад памяти» это ежегодная международная инициатива, цель которой высадить 27 млн деревьев. Предполагается, что они являются живым напоминанием о каждом из погибших советских граждан. Проект сочетает экологическую составляющую, а также сохранение исторической памяти через конкретные действия.

Акция традиционно реализуется при поддержке Россотрудничества и сети Русских домов за рубежом. Ранее посадки проходили в Лаосе, Боливии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

 
