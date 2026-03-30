Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, каким должен быть уход за кожей весной

Эксперт Рожкова: весной важно качественно увлажнять кожу
Shutterstock/BLACKDAY

Весной важно восстановить кожу после зимних холодов и помочь ей адаптироваться к новым условиям. Для этого нужно грамотно подбирать средства для ухода, в составе которых будут все необходимые компоненты. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры «Химические технологии» Пермского политеха, кандидат технических наук, основатель стартапа по производству уходовой косметики Юлия Рожкова.

«Весной кожные железы часто начинают активнее вырабатывать себум. Поэтому людям с жирной и комбинированной кожей рекомендуется переходить на более легкие текстуры — например, крем-гели, флюиды или эмульсии, которые обеспечивают достаточное увлажнение», — объяснила специалист.

Она отметила, что в первую очередь важно восстанавливать гидролипидную мантию, выполняющую барьерную функцию и поддерживающую иммунитет кожи. Для этого следует использовать средства, в которых есть витамин F, церамиды и холестерин.

Не менее важно качественно увлажнять кожу с помощью комбинации с разной молекулярной массой. Для глубоких слоев рекомендуется использовать глицерин и аминокислоты, для средних подойдут трегалоза и пептиды, а для верхних — гиалуроновая или полиглутаминовая кислоты.

По словам эксперта, весной из-за резкого контраста солнечной активности по сравнению с зимой также важна антиоксидантная защита. Следует отдавать предпочтение средствам с витамином С, астаксантином, убихиноном и растительными экстрактами в составе. Они нейтрализуют агрессивные молекулы свободных радикалов, которые образуются под воздействием ультрафиолета на кожу.

Специалист добавила, что также необходимо поддерживать микробиом кожи. Для этого следует использовать средства, в составе которых есть пребиотики или другие виды биотиков.

Однако тем, у кого сухая кожа, нужно менять уход с особой осторожностью. Чрезмерно легкие продукты способны усилить ощущение сухости кожи, поэтому рекомендуется постепенно уменьшать плотность текстур и обеспечивать кожу достаточным питанием.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!