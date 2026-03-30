Россиянам рассказали, каким должен быть уход за кожей весной

Весной важно восстановить кожу после зимних холодов и помочь ей адаптироваться к новым условиям. Для этого нужно грамотно подбирать средства для ухода, в составе которых будут все необходимые компоненты. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры «Химические технологии» Пермского политеха, кандидат технических наук, основатель стартапа по производству уходовой косметики Юлия Рожкова.

«Весной кожные железы часто начинают активнее вырабатывать себум. Поэтому людям с жирной и комбинированной кожей рекомендуется переходить на более легкие текстуры — например, крем-гели, флюиды или эмульсии, которые обеспечивают достаточное увлажнение», — объяснила специалист.

Она отметила, что в первую очередь важно восстанавливать гидролипидную мантию, выполняющую барьерную функцию и поддерживающую иммунитет кожи. Для этого следует использовать средства, в которых есть витамин F, церамиды и холестерин.

Не менее важно качественно увлажнять кожу с помощью комбинации с разной молекулярной массой. Для глубоких слоев рекомендуется использовать глицерин и аминокислоты, для средних подойдут трегалоза и пептиды, а для верхних — гиалуроновая или полиглутаминовая кислоты.

По словам эксперта, весной из-за резкого контраста солнечной активности по сравнению с зимой также важна антиоксидантная защита. Следует отдавать предпочтение средствам с витамином С, астаксантином, убихиноном и растительными экстрактами в составе. Они нейтрализуют агрессивные молекулы свободных радикалов, которые образуются под воздействием ультрафиолета на кожу.

Специалист добавила, что также необходимо поддерживать микробиом кожи. Для этого следует использовать средства, в составе которых есть пребиотики или другие виды биотиков.

Однако тем, у кого сухая кожа, нужно менять уход с особой осторожностью. Чрезмерно легкие продукты способны усилить ощущение сухости кожи, поэтому рекомендуется постепенно уменьшать плотность текстур и обеспечивать кожу достаточным питанием.

