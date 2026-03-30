ЦИПР и альянс стран АСЕАН расширят технологический обмен

Оргкомитет конференции ЦИПР и Альянс бизнес-структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии (B2BASEAN) подписали соглашение о сотрудничестве при поддержке правительства Нижегородской области. Документ направлен на расширение технологического обмена и привлечение партнеров для совместных проектов между Россией и странами АСЕАН.

Инициатором выступил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

«Мы уже активно работаем с азиатскими партнерами и видим высокий интерес к региону со стороны бизнеса. Подписание соглашения с ЦИПР для нас является возможностью для продвижения новых проектов, выхода компаний на внешние рынки и привлечения инвестиций. Рассчитываем, что это сотрудничество даст конкретные результаты, особенно в ИТ-отрасли, и усилит позиции региона как площадки для международных технологических проектов», — отметил он.

Соглашение предполагает взаимодействие в рамках XI конференции ЦИПР, которая пройдёт с 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде.

Сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень отметила, что мероприятие объединяет дружественные страны, заинтересованные в развитии цифровых технологий.

«Участие Альянса B2BASEAN в конференции позволит привлечь еще больше международных участников, а также создаст возможности для российских технологических компаний выйти на перспективные рынки Юго-Восточной Азии, обеспечит поиск партнеров и привлечение инвестиций», — добавила она.

Президент B2BASEAN Сартойо Любарто подчеркнул стратегическое значение соглашения.

«Наши страны демонстрируют высокие темпы роста, чтобы поддерживать эту динамику, необходимы современные технологические решения в сфере ИТ, кибербезопасности, цифровизации. Нижегородская область, как отмечалось, входит в число лидеров среди российских регионов по условиям для бизнеса. Для компаний из стран АСЕАН это возможность выйти на новый рынок с уже проверенными решениями. Ключевой площадкой для диалога может стать конференция ЦИПР», — сказал он.

