Бабушка избавилась от новорожденного внука и попала под суд

В Польше осудили мать и бабушку, которые закопали новорожденного в курятнике
Marcin Bielecki/PAP

В Польше осудили мать и бабушку за жестокую расправу над младенцем, сообщает издание WP Wiadomości.

Окружной суд Щецина признал виновными Ренату И. и ее дочь Малгожату И. в расправе над новорожденным с особой жестокостью. Рената И. приговорена к 25 годам лишения свободы, ее дочь — к 12 годам.

Следствие установило, что женщина закопала в землю собственного внука не позднее чем через 36 часов после рождения. Его останки нашли весной 2025 года на участке семьи в деревне Риница после того, как Рената рассказала о случившемся кузине, а та — своему тогдашнему партнеру, который обратился в полицию.

По данным суда, все произошло в декабре 2019 года. Малгожата родила мальчика и показала его матери. Увидев ребенка, Рената решила избавиться от него. На следующий день женщины отправились в курятник, где Рената выкопала яму, положила туда живого младенца, завернутого в одежду, и засыпала землей. В это время его мать следила за тем, чтобы никто не подошел.

Суд отметил, что именно Рената И. спланировала преступление и совершила его собственноручно, а Малгожата И. страдала неким психическим расстройством и имела значительно ограниченную «способность осознавать значение поступка и контролировать свое поведение».

