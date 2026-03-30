«МегаФон» открыл в России доступ к 5G

Абоненты «МегаФона» получили доступ к сети пятого поколения — оператор запустил услугу «5G режим». Воспользоваться новой функцией смогут владельцы современных моделей смартфонов, рассказали в компании.
Уточняется, что пилотные зоны покрытия развернуты в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
В Москве протестировать технологию абоненты могут в саду Эрмитаж и на прилегающих территориях в пределах Садового кольца.
В Санкт-Петербурге сеть доступна на всем протяжении Невского проспекта.
В Новосибирске зона покрытия охватывает центр города, включая площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, а также Новосибирский театр оперы и балета и Академгородок.
В компании отметили, что за пределами указанных зон новая услуга позволяет оставаться на скорости пятого поколения — она может увеличиваться до 60%.
Также в компании подчеркнули, что в случае недоступности интернета пользователям в рамках акции будет компенсирована стоимость.