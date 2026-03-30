Диетолог предупредила об опасности ультрапереработанных продуктов

Диетолог Кашапова: полуфабрикаты и сладкие напитки могут навредить здоровью
Регулярное употребление ультрапереработанных продуктов, таких как полуфабрикаты, снеки и сладкие напитки, может нанести серьезный вред здоровью. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова.

Эксперт рассказала, что ультрапереработанной является пища промышленного производства, в составе которой есть добавки и компоненты, редко использующиеся при готовке дома.

«Проблема обычно не в одном ингредиенте, а в самой конструкции продукта: он сделан так, чтобы быть удобным, вкусным, долго храниться и при этом съедаться быстрее, чем обычная еда», — объяснила она.

Однако диетолог отметила, что не вся обработанная пища вредит здоровью. По ее словам, замороженные овощи, пастеризованное молоко или натуральные йогурты тоже проходят обработку, однако из-за этого они не становятся небезопасными для здоровья.

Специалист объяснила, что главную роль играет степень обработки и частота потребления. Чем больше в рационе продуктов с большим количеством сахара, соли и насыщенных жиров, тем выше риск столкнуться с ожирением, диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже с проблемами с психоэмоциональным состоянием.

Рекомендуется снижать долю готовой еды в рационе, отдавая предпочтение более простым по составу продуктам.

Ранее диетолог рассказала, каким должен быть правильный перекус.

 
