На станции «Курская» в Международный день театра прошел театральный перформанс

«Афиша» провела музыкальный перфоманс в московском метро в День театра

Пассажиры станции метро «Курская» в Международный день театра, который отмечается 27 марта, стали зрителями театрального перформанса в фойе станции. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Афиша».

Отмечается, что организаторами мероприятия выступили платформа «Афиша», Департамент транспорта Москвы и театр «Ленком Марка Захарова».

«Они объединились, чтобы показать: не нужно ждать особого повода сходить в театр, ведь он ближе, чем кажется, и может появиться даже в самом привычном городском пространстве», — говорится в сообщении.

В течение нескольких часов студенты Российского института театрального искусства исполнили музыкальную программу в жанре саундрамы — синтетического театрального направления, разработанного художественным руководителем «Ленкома» Владимиром Панковым.

Как уточнили организаторы, формат объединяет драматический театр, оперу и балет, где музыка выступает полноправным действующим лицом. В программе были представлены массовые танцевальные номера и кавер-версии песен группы «Кино».

Эта акция завершила рекламную кампанию «Афиши», проходившую в марте ко Дню театра. В течение месяца компания совместно с партнерами проводила кешбэк-акции, розыгрыши билетов и креативные мероприятия, включая установку «цветущих» плакатов в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что перформанс на станции «Курская» воплотил ключевую идею кампании: театр доступен без особого повода и может появиться в привычном городском пространстве.