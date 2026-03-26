В Минусинске семилетний ребенок провалился под лед на велосипеде

В Красноярском крае ребенок катался не велосипеде и провалился под лед

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту исчезновения семилетнего мальчика, провалившегося под лед реки Туба в Минусинском округе. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел 25 марта в селе Городок. Мальчик вместе со сверстником поехали кататься на велосипедах. Дети приехали к реке, чтобы побросать камни в воду, и вышли на лед. Попав в промоину, один ребенок провалился в воду. Второму мальчику удалось выбраться на берег.

Спасатели проводят поисковые мероприятия, которые осложняются сильным течением реки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого две школьницы провалились под лед в Калининграде. На помощь им пришли очевидцы. Они вытащили детей из воды, к этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Помощь медиков детям не потребовалась и их отправили домой.

