Команда из России победила на международных научно-технических соревнованиях в КНР

Российские школьники завоевали все высшие награды на юбилейном 45-м Пекинском молодежном конкурсе научных работ (Beijing Youth Science Creation Competition) и 9-м конкурсе мейкеров, завершившихся в Пекине. Об этом сообщили организаторы.

Уточняется, что в состав национальной команды вошли победители всероссийского конкурса «Ученые будущего», проходящего в рамках Международный фестиваль НАУКА 0+. Руководителями делегации выступили Сергей Сергеев и Михаил Токарев.

Как отмечается, проекты участников охватывают широкий спектр актуальных направлений — от беспилотных технологий и искусственного интеллекта до медицины, экологии и новых материалов.

Первый приз конкурса мейкеров получил Александр Павлов — за разработку универсальной рамы гоночного FPV-дрона класса F9U. Аавтор создал новую конструкцию, протестировал более 25 прототипов и запустил серийное производство под брендом FlyLex.

Второе место в этом же конкурсе занял Александр Сухоцкий с проектом системы точечного опрыскивания сорняков SmartSpray. Устройство на базе машинного зрения способно распознавать сорняки с точностью до 97-98%.

В секции физики и астрономии победу одержала Кира Константинова совместно с Степаном Алясевым. Они разработали фотокаталитические самоочищающиеся покрытия на основе диоксида титана и создали программу анализа «Konstanta AI» для оценки их свойств.

Второй приз в этой секции получила Анна Куцова — за исследование применения углей из золы рисовой шелухи для очистки сточных вод и утилизации промышленных отходов.

В секции «Медицина и здоровье» первое место заняла Анна Калмыкова. Она разработала биосовместимые мембраны, обладающие антибактериальными свойствами и потенциалом применения в регенеративной медицине.

Второе место в секции химии завоевала Алевтина Карева, представившая работу по квантово-химическому моделированию фоторедокс-катализаторов, позволяющему прогнозировать свойства молекул без их синтеза.

 
