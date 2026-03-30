Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Польша построит на границе с Украиной электронный барьер за $120 млн

Виктор Толочко/РИА Новости

Польша построит на границе с Украиной современный электронный барьер за 450 млн злотых ($120 млн). Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«На польско-украинской границе, в районе пограничной дороги, контролируемой подразделением пограничной охраны реки Буг, будет построен технологически продвинутый электронный барьер», — говорится в материале.

Проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, оптоволоконных кабелей для передачи данных и силовых кабелей. Для круглосуточного наблюдения за территорией будут установлены надземные столбы с камерами дневного и тепловизионного наблюдения.

Все данные из системы будут передаваться непосредственно в центр мониторинга в штаб-квартире филиала, где их будут анализировать сотрудники пограничной службы. Это решение позволит оперативно реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы.

Решение о строительстве электронного заграждения было принято в связи с растущей угрозой, исходящей от российско-украинского конфликта. Польские силовики заявили, что ситуация за восточной границей Польши динамична, а деятельность преступных группировок и участившиеся акты саботажа в стране требуют решительных превентивных мер.

Цель этого барьера — не только предотвратить незаконное пересечение границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать государственной безопасности, добавила RMF FM.

Ранее в Польше упали два воздушных шара с контрабандными сигаретами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!