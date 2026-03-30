Эксперт объяснила необычную способность кошек находить дом за десятки километров

Кошки обладают уникальной способностью находить дом даже за десятки километров – недавно такая ситуация произошла с потерявшимся в Медведково котом Жориком, который дошел до родного Солнечногорска, преодолев 65 км. По словам фелинолога, зоопсихолога Юлии Мальковой, это животным удается за счет внутреннего компаса. Однако эти навыки индивидуальны – далеко не все кошки сумеют найти дом на таком огромном расстоянии, рассказала она 360.ru.

По словам специалиста, внутренний компас, который позволяет кошкам ориентироваться в пространстве, есть далеко не у всех, что подтверждает статистика – большинство потерявшихся питомцев домой вернуться не смогли.

«Эта способность зависит от индивидуальности животного. Если выпустить животное, которое не видело улицу от слова совсем, то оно, скорее всего, потеряется, потому что у него этот инстинкт с детства не развился», — пояснила эксперт.

А вот кошки, которые росли в деревне, с малых лет изучали территорию и оставляли метки, скорее всего сумели выработать такой внутренний навигатор, считает Малькова. Однако и в этом случае нельзя утверждать это со стопроцентной гарантией, подчеркнула она. К примеру, кошка может хорошо ориентироваться в лесу, но потеряться в городских условиях.

Комментируя случай с котом Жориком, зоопсихолог отметила, что, вероятнее всего, он раньше часто гулял на улице, поэтому научился ориентироваться, опираясь на критерии окружающей среды. Однако надеяться, что такой талант семейства кошачьих всегда их спасет и доведет до дома не нужно – все индивидуально, заключила эксперт.

Ранее пропавшая пять лет назад кошка вернулась домой под Рождество.