Общество

Россиянин ударил отчима ножом в шею и изрезал соседа из-за претензий на тему работы

ГУ МВД России по Омской области

В Омской области 19-летний сельчанин ударил отчима ножом и изрезал соседа из-за претензий. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта в Усть-Ишиме. Молодой человек вернулся домой от приятеля, где распивал алкоголь. На кухне он застал небольшое застолье — в гости зашел сосед.

В ходе разговора с гостем и отчимом у юноши вспыхнул с ними спор — отчим сделал пасынку замечание по поводу отсутствия работы. После этого молодой человек схватил нож и ударил оппонента в шею. Мужчина не выжил. Сосед попытался остановить нападавшего, но агрессор изрезал и его.

После этого нападавший скрылся. Пострадавший сосед добежал до котельной, где кочегар перевязал ему рану на шее и вызвал на место полицию и медиков. Сотрудники правоохранительных органов задержали юношу, орудие преступления нашли в палисаднике соседнего дома.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее мужчина изрезал бывшую возлюбленную ножом в Москве.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
