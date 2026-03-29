В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви

В Ростове-на-Дону около 1,5 тыс. человек поддержали Армянскую апостольскую церковь

В Ростове-на-Дону состоялась акция в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и Католикоса всех армян Гарегина II. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Настоятель церкви Святого Креста» Арутюн Тертерян заявил, что армянская диаспора наблюдает за событиями в Армении, которые он охарактеризовал как гонения на церковь. По его словам, священнослужителям ААЦ важно поддержать верующих в такое время.

«Мы с уверенностью можем сказать, что акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», — сказал Тертерян.

Он напомнил, что в Армении задержаны четверо архиепископов.

«То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны», — продолжил священнослужитель.

Он подчеркнул, что на митинге не звучали политические лозунги. При этом Тертерян отметил, что прихожанам донесли, что представители церкви с ними.

По его словам, к участникам акции со сцены обратились местные депутаты, священники, а также выступили различные творческие коллективы.

«Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», — добавил Тертерян.

По оценке организаторов, в акции приняли участие не менее 1,5 тыс. человек.

Как сообщает портал Armspyurk.com, на мероприятии был организован сбор подписей в поддержку ААЦ — как оффлайн на месте, так и в онлайн-режиме на сайте портала.