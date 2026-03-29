Россиянам объяснили, стоит ли соглашаться, если на собеседовании просят пройти психологический тест

Просьба со стороны работодателя пройти психологический тест на собеседовании — это не нарушение. Однако соискателям важно понимать, где заканчивается профессиональный отбор и начинается вторжение в личное пространство. Об этом «Газете.Ru» рассказала Олеся Бормотова, директор по персоналу мультисервисной компании Newstaff.

Эксперт объясняет, что в случае, если речь идет об инструментах, которые помогают понять рабочие качества кандидата, например, как поведете себя в конфликтной или стрессовой ситуации, легко ли сможете принять решение при давлении, — это обычная история и совершенно легитимная, являющаяся частью отбора.

«Но как только под видом безобидной диагностики начинаются вопросы, не связанные напрямую с будущей работой, ситуация меняется. Все, что касается личной жизни и планов, состояния здоровья, диагнозов, взглядов на мир или иных частных обстоятельств, уже выходит за рамки корректного профотбора», — считает Бормотова.

Граница здесь достаточно ясная: работодатель вправе оценивать деловые качества, но не вправе использовать собеседование как способ получить доступ к информации о частной жизни кандидата.

Для HR это принципиальный момент. Профессиональная оценка всегда должна быть соразмерна должности, понятна кандидату и прозрачна по цели. Человек должен понимать, зачем ему предлагают тест, кто будет видеть результаты и как именно эти данные повлияют на решение.

«Отказаться от прохождения такого теста кандидат, безусловно, может. Это его право. Другое дело, что последствия отказа зависят от того, насколько сама процедура была обоснованной. Если компания использует релевантный и корректный инструмент оценки, который действительно связан с требованиями роли, отказ может сузить возможности для дальнейшего рассмотрения. Но если тест затрагивает личную сферу и не имеет прямого отношения к работе, кандидат вправе не отвечать и запросить альтернативный формат оценки — например, интервью по компетенциям, кейс или практическое задание», — делится эксперт.

