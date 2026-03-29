Национальному олимпийскому комитету исполнилось 115 лет

Национальному олимпийскому комитету 29 марта 2026 года исполнилось 115 лет, сообщает пресс-служба комитета.

Всего за время участия в Олимпиадах российские спортсмены завоевали более 2000 медалей.

Также Россия является одной из 9 стран, которая принимала у себя летние и зимние Олимпийские игры.

Официальной датой создания Российского олимпийского комитета (РОК) считается 29 марта 1911 года. Тогда РОК утвердили на собрании представителей спортивных обществ, а председателем избрали Вячеслава Срезневского.

С 1917 деятельность РОК была практически приостановлена, а спорт развивали исключительно внутри СССР. Советский спорт вернулся на международную арену в апреле 1951 года, когда был создан Национальный олимпийский комитет (НОК) СССР. В 1952 году сборная СССР впервые приняла участие в летних Играх в Хельсинки и заняла второе место в общем медальном зачете.

Последний раз советская сборная принимала участие в Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Тогда спортсмены завоевали 132 медали и выиграли общекомандный зачет, установив рекорд по количеству медалей для «гостевых» сборных.

В декабре 1989 года внутри общесоюзного НОК был сформирован Всероссийский олимпийский комитет (ВОК), а в 1992 году ее переименовали в Олимпийский комитет России (ОКР).

Сегодня ОКР под руководством Михаила Дегтярева представляет Россию в олимпийском движении, работая над возвращением российских спортсменов на международную арену.

За последнее время в этом направлении был сделан большой прорыв. В Спортивном арбитражном суде (CAS) выиграны иски у международных федераций по лыжным видам спорта и сноуборду и санному спорту. Благодаря этому российские спортсмены смогли вернуться на международные турниры и отобраться на Олимпийские игры в Милан.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!