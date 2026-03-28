Петербуржцы пожаловались на смог после пожаров в портах из-за атак БПЛА

Алексей Даничев/РИА Новости

Жители Санкт-Петербурга обеспокоены смогом, окутавшим город. Горожане сообщают о першении в горле, вызванном задымленностью, пишет «Фонтанка».

Согласно данным сервиса IQAir, качество воздуха в городе оценивается как среднее, с индексом AQI 62. Этот показатель находится в умеренном диапазоне (51–100), что означает, что только люди с повышенной чувствительностью могут испытывать дискомфорт после длительного пребывания на открытом воздухе.

По мнению ряда горожан, причиной смога мог послужить крупный пожар в порту, возникший после ночной атаки дронов на порты Усть-Луги и Приморска 27 марта.

По данным «Осторожно, новости», жители Санкт-Петербурга начали получать СМС-оповещения о «неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих загрязнению атмосферы». Эколог Жора Каваносян пояснил в своем Telegram-канале, что данный термин применяется в ситуациях, когда город недостаточно проветривается.

Заместитель начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга и главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что направление ветра от Усть-Луги до Санкт-Петербурга совпадает, но подчеркнул, что это другое явление. Метеоролог добавил, что основной вклад в загрязнение воздуха вносят автомобили, и заверил, что текущие погодные условия не представляют опасности для здоровья.

Ранее МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об ухудшении метеоусловий в городе.

 
