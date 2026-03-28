В Дагестане открыли оперативный штаб для помощи пострадавшим от ЧС

Партия «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале партии.

Партия организовала подвоз воды, помощь в уборке территорий и другие необходимые работы для ликвидации последствий подтоплений. Также партия мониторит ситуацию в регионе.

Кроме того, в оперштабе принимают обращения жителей для помощи жителям и восстановления жизнедеятельности города.

Также секретарь регионального отделения, глава Дагестана Сергей Меликов поручил развернуть оперативные штабы во всех муниципалитетах.

«Задача партийного актива — быть рядом с людьми в этой сложной ситуации, обеспечить всестороннюю поддержку и помочь в скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших районах», — говорится в сообщении регионального исполкома партии.

 
