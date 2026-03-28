В Дагестане открыли оперативный штаб для помощи пострадавшим от ЧС

«Единая Россия» развернула оперштаб по координации помощи пострадавшим от ЧС дагестанцам

Партия «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале партии.

Партия организовала подвоз воды, помощь в уборке территорий и другие необходимые работы для ликвидации последствий подтоплений. Также партия мониторит ситуацию в регионе.

Кроме того, в оперштабе принимают обращения жителей для помощи жителям и восстановления жизнедеятельности города.

Также секретарь регионального отделения, глава Дагестана Сергей Меликов поручил развернуть оперативные штабы во всех муниципалитетах.

«Задача партийного актива — быть рядом с людьми в этой сложной ситуации, обеспечить всестороннюю поддержку и помочь в скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших районах», — говорится в сообщении регионального исполкома партии.