Общество

Учительница изнасиловала 12-летнего ученика на вечеринке и получила срок 51 год

В США педагог получила срок 51 год за надругательство над 12-летним мальчиком
34-летний педагог из США попала под суд после ночевки с несовершеннолетним в одном доме. Об этом сообщает Fox6now.

Инцидент произошел в штате Висконсин. По данным издания, 12-летний мальчик ночевал дома у учительницы после пижамной вечеринки, когда она разбудила его, сняла с него штаны и надругалась.

Школьник пытался сопротивляться, но это не помогло. Сама педагог пыталась сделать вид, будто ничего не произошло, но другие дети якобы видели, что произошло.

Спустя несколько месяцев учительница потребовала извиниться за ситуацию. Также она потребовала, чтобы несовершеннолетний никому об этом не рассказывал.

Помимо этого выяснилось, что женщина отправляла непристойные сообщения другому ученику школы.

Учительницу задержали. При проверке телефона выяснилось, что педагог переписывалась с еще одним несовершеннолетним, 16-летним юношей, с которым должна была встретиться в день задержания.

Американку приговорили к 51,5 года лишения свободы.

Ранее в Москве педагога по вокалу, которая совращала воспитанниц, обвинили в новых эпизодах домогательств.
 
