Лайнер из Белграда вынужденно сел в Хельсинки, а после не смог вылететь в Петербург

Рейс из Белграда в Санкт-Петербург третий день не может добраться до Пулково

В аэропорту Хельсинки при взлете развернуло вынужденно севший в финской столице самолет, следовавший из Белграда в Санкт-Петербург. Об этом сообщает 78.ru.

По информации журналистов, лайнер компании Air Serbia вылетел из Сербии вечером 26 марта. Однако, когда воздушное судно добралось до Санкт-Петербурга, оно не смогло совершить посадку в аэропорту Пулково из-за закрытия воздушного пространства. В результате самолет сделал несколько кругов, после чего вернулся в Белград.

На следующий день лайнер вновь отправился в Петербург, но в российском городе опять действовали ограничения на полеты. В этот раз воздушное судно не имело достаточно топлива, чтобы добраться до сербской столицы, поэтому было принято решение приземлиться в Финляндии для дозаправки. Лишь одна из четырех компаний согласилась предоставить рейсу Air Serbia топливо, попросив экипаж открыть дверь самолета.

«Так как команда это сделала, мы нарушили правила Финляндии и должны были вернуться в Белград. Служба безопасности Финляндии сказала: или мы летим в Белград, или остаемся тут навсегда», — рассказал один из пассажиров.

При этом попытка вылететь из аэропорта Хельсинки оказалась неудачной. Как отметил источник издания, во время разгона лайнер начал резко тормозить и затем развернулся на 180 градусов. Пилот заявил о возникновении проблемы с двигателем и шасси.

На этом фоне пассажиров отправили в терминал. Позднее финские специалисты оповестили туристов, что для них будет организован эвакуационный рейс в Санкт-Петербурге. Вылет запланирован на 14:00.

