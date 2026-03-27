Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Депутат Госдумы отметил вклад Росгвардии в безопасность России

Депутат Госдумы Романов поздравил росгвардейцев с 10-летием службы
Пресс-служба депутата Госдумы Михаила Романова

Войска Росгвардии сегодня играют важную роль в обеспечении национальной безопасности, охране общественного порядка и защите прав граждан. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Романов, поздравляя росгвардейцев с профессиональным праздником и 10-летием со дня образования ведомства.

Как отметил парламентарий, современная Федеральная служба войск национальной гвардии России является преемницей правоохранительного ведомства, созданного 27 марта 1811 года указом Александр I. Также Росгвардия сегодня выполняет задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом, контролю за оборотом оружия, а также сопровождает специальные грузы и гуманитарные колонны.

Парламентарий подчеркнул, что военнослужащие национальной гвардии принимают участие в специальной военной операции, где «доблестно выполняют поставленные задачи, выявляют диверсантов и способствуют восстановлению мирной жизни на освобожденных территориях».

Отдельно Романов отметил работу подразделений Росгвардии в Санкт-Петербурге. По его словам, сотрудники ведомства обеспечивают безопасность жителей города, следят за порядком на массовых мероприятиях и охраняют ключевые объекты инфраструктуры, включая предприятия, образовательные учреждения, больницы и транспортные узлы.

Депутат также подчеркнул высокий профессионализм личного состава, отметив, что в рядах национальной гвардии служат «ответственные и мужественные люди, готовые в любой момент прийти на помощь гражданам и противостоять преступности».

«Вы всегда верно служите Родине, достойно выполняете важные государственные задачи и обеспечиваете покой и безопасность граждан России. Благодарю вас за добросовестную работу и верность долгу», — cказал депутат.

Романов выразил признательность ветеранам службы за вклад в воспитание молодого поколения и пожелал военнослужащим здоровья, энергии и успехов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
