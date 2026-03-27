В Нижегородской области убили бывшего депутата

Экс-депутата Минкаила Саидова убили в городе Шахунья Нижегородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации журналистов, тело 60-тилетнего экс-депутата обнаружили в его собственном доме на Комсомольской улице в Шахуньяе с огнестрельным ранением. Предположительно, убийца стрелял из охотничьего ружья.

До того как Минкаил Саидов был избран в муниципальное собрание, он занимался сельскохозяйственной деятельностью и владел предприятием.

Источник РЕН ТВ рассказал, что преступник скрылся с места убийства. В настоящее время его разыскивают. По информации журналистов, два года назад в одном из местных кафе был жестоко зарезан сын Саидова — Али. Подозреваемого в его смерти Эдуарда Шамиева объявили в розыск, однако он до сих пор находится на свободе. Следствие рассматривает версию связи между двумя убийствами.

В январе глава совета депутатов Калининградской области Олег Аминов сообщил, что депутат городского Совета седьмого созыва, экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб на охоте.

Ранее в российском регионе участница СВО погибла от рук супруга.